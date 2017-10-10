Глава МИД Эстонии вызвал посла Индии в связи с негативным поворотом в деле судовых охранников

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что МИД вызывает резидирующего в Хельсинки посла Индии в связи с информацией о том, что судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, отстранился от ведения процесса.

«Последнее заседание апелляционного суда состоялось почти год назад. Информация о том, что судья отстраняется от процесса, в особенности, когда люди так долго ждут решения суда, шокирует. Подобное отношение к судебному делопроизводству, отвергающее всяческие принципы разумности, неприемлемо для правового государства», - отметил Миксер в переданном BNS пресс-релизе.

Как передала пресс-служба МИД, министр иностранных дел в связи с поступившей информацией выразил глубокое неудовлетворение.

«Затянувшаяся на четыре года ситуация является исключительно сложной и причиняющей страдания судовым охранникам и их близким. Кроме того, она бросает черную тень на добрые до сего времени отношения между Эстонией и Индией», - заявил Миксер.