Глава Каталонии попросил парламент отсрочить объявление независимости

Пучдемон сказал, что каталонские власти будут вести переговоры с правительством Испании, после которых можно будет объявлять о независимости. Ожидалось, что в своей сегодняшней речи Пучдемон объявит о независимости на основании результатов референдума, прошедшего 1 октября.

В своей речи перед каталонским парламентом Пучдемон сказал, что "мы 18 раз" просили испанские власти провести такой же референдум, который был проведен в Шотландии. "Нам отказывали раз за разом", - сказал Пучдемон.

"Бюллетени сказали "да" независимости. Это тот путь, которому я намерен следовать. В этот исторический момент я как президент Каталонии хочу следовать воле народа, который хочет, чтобы Каталония стала независимым государством", - продолжил он.

По словам Пучдемона, Каталония станет независимым государством с республиканской формой правления. При этом он объявил о том, что местные власти откладывают объявление независимости на несколько недель, потому что хотят провести "рациональный диалог с властями Испании".

"Мы не сумасшедшие. Мы не повстанцы. Мы - обычные люди, которые хотят голосовать. Мы не имеем ничего против Испании. Наоборот, мы стремимся к улучшению нашего взаимопонимания", - подчеркнул президент Каталонии.

За несколько часов до заявления Пучдемона глава Европейского Совета Дональд Туск призвал лидера Каталонии не провозглашать независимость от Испании. Туск сказал, что объявлении независимости станет "плохими новостями для всей Европы".

В минувшее воскресенье, 8 октября, десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума.

На прошлой неделе глава Каталонии Пучдемон предлагал Мадриду переговоры. Премьер Испании Рахой, в свою очередь, заявил, что ни о чем говорить на фоне угроз не будет и сам пригрозил распустить мятежные власти - такая возможность прописана в конституции.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.