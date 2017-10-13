Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Таллинне под колеса BMW угодил четырехлетний мальчик

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Машины Таллиннской скорой помощи. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг, 12 октября, около 07.40 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал ребенок, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в Таллинне у дома номер 255 по бульвары Сыпрузе. Бегавший между припаркованными автомобилями четырехлетний мальчик был сбит машиной BMW 320D, за рулем которой находился 18-летний молодой человек.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Наверх