В Таллинне под колеса BMW угодил четырехлетний мальчик

Инцидент имел место в Таллинне у дома номер 255 по бульвары Сыпрузе. Бегавший между припаркованными автомобилями четырехлетний мальчик был сбит машиной BMW 320D, за рулем которой находился 18-летний молодой человек.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.