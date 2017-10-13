В Таллинне под колеса BMW угодил четырехлетний мальчик
13 октября 2017 г., 07:37
В четверг, 12 октября, около 07.40 в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал ребенок, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в Таллинне у дома номер 255 по бульвары Сыпрузе. Бегавший между припаркованными автомобилями четырехлетний мальчик был сбит машиной BMW 320D, за рулем которой находился 18-летний молодой человек.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.