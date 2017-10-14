Праздник Таллиннского горсобрания обошелся более чем в 13 000 евро

Праздник Таллиннского горсобрания обошелся более чем в 13 000 евро1
14 октября 2017 г., 09:36
Шестого октября завершил свою работу восьмой созыв Таллиннского горсобрания. В этот день состоялось праздничное мероприятие, где была представлена книга, посвященная 140-летнию горсобрания. Мероприятие обошлось в 13 300 евро, пишет Postimees.
Пресс-секретарь горсобрания Лийна Каэв сообщила ERR, что средства были потрачены на аренду помещений, украшения, питание, печать и отправку приглашений, фотографа, а также сувениры для гостей. Всего было приглашено 110 человек.
Каэв отметила, что предназначенное для членов Таллиннского горсобрания мероприятие продлилось несколько часов.