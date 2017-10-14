Двойной фейспалм: министр насмешил Путина рассказом об экспорте свинины мусульманам (видео)

Во время доклада президенту министр Ткачев изрядно нервничал, стремясь упомянуть о множестве успехов и неусыпной борьбе с проблемами, сообщает портал Newsru.com.

Перед тем, как оговориться, он рассказывал о достижениях в экспорте свинины Германии, где Путин работал в молодости. Мол, надо так и в России сделать.

"Хочу привести в качестве примера экспорта Германию - казалось бы, близкая, понятная страна. Половину свинины они продают на экспорт. Допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона - на экспорт. Во все страны, и прежде всего Китай, Индонезия, часть - Япония, Корея и так далее", - говорил министр. (По официальной стенограмме заседания.)

Микрофон президента был выключен, и возражение Путина Ткачев услышал не сразу: "Индонезия - это мусульманская страна, свинину не едят".

"Южная Корея, какая разница", - ответил на это глава Минсельхоза и продолжил доклад.