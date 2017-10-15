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Видео: звезда финского хоккея пострадал в драке

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ФОТО: Joshua Dahl/USA Today Sports/Scanpix

Играющий за американский клуб НХЛ «Vegas Golden Knights» финн Эрик Хаула решил в пятницу впервые в карьере НХЛ подраться на льду. В итоге он был травмирован, пишет Postimees.

В игре с «Detroit Red Wings» Хаула и словак Томаш Татар скинули перчатки и начали драться, когда счет был 5:3 в пользу «Red Wings». Драка было непродолжительной, поскольку Хаула упал.

«Red Wings» выиграли со счетом 6:3. Сегодня «Golden Knights» сообщили, что 26-летний Хаула был внесен в список травмированных игроков и ему на замену был вызван россиянин Вадим Шипачев. Какой степени травмы получил финн, пока не сообщается.

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