Видео: звезда финского хоккея пострадал в драке
15 октября 2017 г., 10:17
Играющий за американский клуб НХЛ «Vegas Golden Knights» финн Эрик Хаула решил в пятницу впервые в карьере НХЛ подраться на льду. В итоге он был травмирован, пишет Postimees.
В игре с «Detroit Red Wings» Хаула и словак Томаш Татар скинули перчатки и начали драться, когда счет был 5:3 в пользу «Red Wings». Драка было непродолжительной, поскольку Хаула упал.
«Red Wings» выиграли со счетом 6:3. Сегодня «Golden Knights» сообщили, что 26-летний Хаула был внесен в список травмированных игроков и ему на замену был вызван россиянин Вадим Шипачев. Какой степени травмы получил финн, пока не сообщается.