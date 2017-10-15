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Погибла попавшая под поезд женщина

Дополнено в 16.40!

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Поезд Elron. Фото иллюстративное. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В воскресенье днем в Йыхви погибла попавшая под поезд женщина.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сообщил Postimees, что около 14.50 в Йыхви на улице Кооли погибла сбитая поездом 89-летняя женщина.

По предварительным данным, женщина пересекала железную дороге в неположенном месте и не заметила приближающегося паровоза, и не отреагировала на повторяющиеся гудки.

Пожилая женщина погибла на месте происшествия.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.

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