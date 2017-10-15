Погибла попавшая под поезд женщина
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15 октября 2017 г., 15:37
В воскресенье днем в Йыхви погибла попавшая под поезд женщина.
Пресс-секретарь Идаской префектуры сообщил Postimees, что около 14.50 в Йыхви на улице Кооли погибла сбитая поездом 89-летняя женщина.
По предварительным данным, женщина пересекала железную дороге в неположенном месте и не заметила приближающегося паровоза, и не отреагировала на повторяющиеся гудки.
Пожилая женщина погибла на месте происшествия.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.