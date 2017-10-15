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Неожиданно: избирательный участок, похожий на джунгли

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Такой вот уют создали для избирателей на 13-м участке города Тарту. | ФОТО: Маргус Ансу/Tartu Postimees

Для того чтобы сделать пребывание избирателей на участках удобным, использовали гардины и строили перегородки из всевозможных материалов. А кое-где пошли дальше и пустили в ход зеленое мышление и зеленые возможности.

Tartu Postimees обнаружил на 13 участке города Тарту, расположенном в Мярья Тартуского уезда, кабинки для голосования, собранные из цветов в горшках. Горшки с цветами поставлены на постаменты и своей зеленью хорошо скрывают то, что другим видеть не положено. Цветы выглядят как молодые пальмы.

Цветы вырастила Айли Кярнер, которая является руководителем этого избирательного участка, а в обычной жизни - бухгалтером Эстонского общества заводчиков племенного скота. Избирательный участок расположился в зале этой организации. Сколько сил нужно, чтобы вырастить такие растения, знает только Кярнер, но даже она уже не помнит, сколько на это ушло времени. Много.

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