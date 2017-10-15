Неожиданно: избирательный участок, похожий на джунгли

Tartu Postimees обнаружил на 13 участке города Тарту, расположенном в Мярья Тартуского уезда, кабинки для голосования, собранные из цветов в горшках. Горшки с цветами поставлены на постаменты и своей зеленью хорошо скрывают то, что другим видеть не положено. Цветы выглядят как молодые пальмы.

Цветы вырастила Айли Кярнер, которая является руководителем этого избирательного участка, а в обычной жизни - бухгалтером Эстонского общества заводчиков племенного скота. Избирательный участок расположился в зале этой организации. Сколько сил нужно, чтобы вырастить такие растения, знает только Кярнер, но даже она уже не помнит, сколько на это ушло времени. Много.