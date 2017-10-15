В Пярнумаа сообщили о двух нарушениях на выборах

Утром читатель газеты прислал картинку с экрана компьютера, на которой запечатлено изображение одной закрытой группы в Facebook, созданной жителями деревни Вахенурме, расположенной на севере Пярнумаа. Участников группы призывали отдать сегодня свой голос за трех кандидатов. Были указаны их номера и имена.

Чуть позже читатель сообщил, что незаконная агитация удалена.

Второе предположительное нарушение произошло в пярнуском кинотеатре Apollo, где перед фильмом «Дядя с моим лицом» показали рекламу команды из пярнуского списка IRL. Рекламу прокрутили перед сеансом, который начался в 11.45.

Посетитель кинотеатра сообщил о произошедшем в полицию.

По словам пресс-секретаря полиции Мари Гоньяк, произошедшее будет проверено в отведенные законом сроки и принято решение, идет ли речь о виновном деянии.

«Полиция не может следить за каждым из почти 12 000 кандидатов, но напоминаем всем, кто пытается пройти в органы местной власти, что цель запрета на активную агитацию в день выборов – дать возможность избирателям спокойно сделать свой выбор, - объяснила Гоньяк. – Длившийся в течение нескольких месяцев предвыборный период ко дню голосования должен был завершиться. На данный момент все кандидаты должны были успеть донести до людей все свои призывы».

Активная агитация в день выборов запрещена. Запрет касается рекламы в СМИ, в том числе, в социальных сетях.

Активной агитация, с точки зрения закона считается в случае, если она направлена, по крайней мере, на одного человека. Под этим подразумевается активное убеждение и объяснение позиций и программ. Любая агитация запрещена в местах голосования и в помещениях, через которые попадают на избирательные участки. Не разрешено распространять предвыборную рекламу, призывать голосовать за какого-то кандидата, партию или избирательный союз, а также носить одежду с предвыборной рекламой.