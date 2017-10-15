Пациенты психиатрической клиники голосовали, не выходя из больницы

Пациенты больниц и учреждений по уходу могут проголосовать во время предварительного голосования. Это называется «голосованием по месту нахождения». Голосование организует избирательная комиссия вместе с администрацией учреждения.

Голосование по месту нахождения не нужно путать с голосованием на дому: если первое проходит во время предварительного голосования, то дома можно проголосовать только непосредственно в День выборов.

Возможность выбрать

«Работники избирательных участков идут в те отделения, где находятся долгосрочные пациенты, которые не могут сами прийти на в день голосования, - объяснила исполняющая обязанности руководителя сестринского дела Вильяндиской больницы Юлле Кумм. – Если люди хотят проголосовать, то у них должна быть такая возможность».

По словам Кумм, невозможно свести всех пациентов в одно помещение, а потому в каждом отделении есть своя комната: «Если речь идет о принудительном лечении, то голосование проходит в отделении принудительного лечения».

Руководитель по выборам Вильяндимаа Кюллике Кютт сказала, что голосование в психиатрической клинике организует избирательная комиссия волости Вильянди, на чьей территории находится медицинское учреждение. Это участок номер два, председателем которого является Олави Пеэл.

В комиссию был прислан подписанный дигитально список тех, кто хочет проголосовать: «Мы подготовили конверты и списки и отправились с членами комиссии и ящиком на место».

Для голосующих были подготовлены два помещения. «В одном получали бюллетени, а во втором можно было вписать номер кандидата, - описал процесс Пеэл. – В отделении сестринского дела находятся лежачие больные, там мы ходили по палатам».

Не все имеют право голоса

Как отметил Олави Пеэл, в психиатрической клинике чувствовался интерес к голосованию: «Количество голосующих зависело от отделения: в некоторых было по четыре-пять, но были и такие, где голоса отдали 14 пациентов».

Не у всех пациентов есть право проголосовать: «У некоторых людей это право аннулировано судом. Человек может быть под опекой, но у него может быть и право голоса. Это решает суд».