Ночной взрыв в Ласнамяэ: горели два автомобиля

Вчера ночью в редакцию Postimees обратился читатель, сообщивший, что в Ласнамяэ неподалеку от улиц Пунане и Смуули-теэ произошел взрыв. "Я услышал хлопок, окна задрожали, с балкона я увидел густой дым", - рассказал местный житель. Полиция подтвердила, что в Ласнамяэ на Паэекааре и на улице Сикупилли ночью горели автомобили. Люди в результате инцидентов не пострадали. Расследованием занимается полиция.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхана Оясоо, у полиции есть основания полагать, что оба случая могут быть связаны между собой. На места происшествий выехали полицейские патрули, за ними прибыли и криминалисты. По словам Оясоо, ночью работа продолжалась там несколько часов, оперативники продолжили собирать информацию в районе и сегодня.

"По состоянию на данный момент никто не допрошен в качестве подозреваемого, но ведется активная работа в этом направлении", - сказал Оясоо. Ущерб, причиненный одному автомобилю, превышает 10 000 евро. Сумма ущерба, причиненного второй горевшей машине выясняется.

Полиция просит всех, кто мог видеть горевшие машины или заметил на названных выше улицах в Ласнамяэ что-то необычное, сообщить об этом криминальному бюро Пыхьяской префектуры по номеру 612 4481 или по экстренному номеру 112.