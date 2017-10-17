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Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика

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Михаэль Шумахер. | ФОТО: CRISTINA QUICLER/AFP/Scanpix

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона мира «Формула-1» Михаэля Шумахера, призвал семью спортсмена раскрыть информацию о его состоянии. Слова менеджера приводит «Лента.ру» со ссылкой на Wheels24.

«Очень обидно, что фанаты Михаэля ничего не знают о его здоровье. Почему им не говорят правду?» - сказал Вебер и отметил, что отсутствие официальной информации порождает новые слухи.

6 октября румынские СМИ сообщили, что рост немецкого гонщика сократился на 14 сантиметров, а вес - с 74 до 45 килограммов. Также отмечалось, что Шумахер снова впал в кому.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом впавший в кому гонщик был доставлен в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро.

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