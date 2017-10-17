В центре Киева начались столкновения между сторонниками Саакашвили и полицейскими

Как отмечается, часть митингующих, которая отправилась в Администрацию Президента, на ул. Банковой, была остановлена ​​кордоном правоохранительных органов на пересечении улиц Грушевского и Садовая, сообщает Korrespondent.net.

Активисты попытались прорвать кордон, но сотрудники Национальной гвардии применили баллончики с газом.

Вместе с тем, часть митингующих, которые поднялись со стороны Европейской площади, сломали металлическую сетку, которой был огражден правительственный квартал на ул. Грушевского.

У ограды также произошла драка протестующих со стражами порядка. Сейчас толкотня и драка продолжается, активисты срывают шлемы с стражей правопорядка.

По предварительной информации, один человек задержан. Ранения во время столкновений получили три человека. Двое активистов, одному из которых проломили голову, а также полицейский.