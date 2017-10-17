В центре Киева начались столкновения между сторонниками Саакашвили и полицейскими

В Киеве рядом со зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков, начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Newsru.com.
Как отмечается, часть митингующих, которая отправилась в Администрацию Президента, на ул. Банковой, была остановлена кордоном правоохранительных органов на пересечении улиц Грушевского и Садовая, сообщает Korrespondent.net.
Активисты попытались прорвать кордон, но сотрудники Национальной гвардии применили баллончики с газом.
Вместе с тем, часть митингующих, которые поднялись со стороны Европейской площади, сломали металлическую сетку, которой был огражден правительственный квартал на ул. Грушевского.
У ограды также произошла драка протестующих со стражами порядка. Сейчас толкотня и драка продолжается, активисты срывают шлемы с стражей правопорядка.
По предварительной информации, один человек задержан. Ранения во время столкновений получили три человека. Двое активистов, одному из которых проломили голову, а также полицейский.