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В центре Киева начались столкновения между сторонниками Саакашвили и полицейскими

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ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

В Киеве рядом со зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков, начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Newsru.com.

Как отмечается, часть митингующих, которая отправилась в Администрацию Президента, на ул. Банковой, была остановлена ​​кордоном правоохранительных органов на пересечении улиц Грушевского и Садовая, сообщает Korrespondent.net.

Активисты попытались прорвать кордон, но сотрудники Национальной гвардии применили баллончики с газом.

Вместе с тем, часть митингующих, которые поднялись со стороны Европейской площади, сломали металлическую сетку, которой был огражден правительственный квартал на ул. Грушевского.

У ограды также произошла драка протестующих со стражами порядка. Сейчас толкотня и драка продолжается, активисты срывают шлемы с стражей правопорядка.

По предварительной информации, один человек задержан. Ранения во время столкновений получили три человека. Двое активистов, одному из которых проломили голову, а также полицейский.

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