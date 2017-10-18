Стальнухин о госбюджете: мы возвращаем населению Эстонии то, что отобрали реформисты

По словам Стальнухина, бюджет на 2018 год – это зеркальное отражение работы правительства, возглавляемого центристами, по улучшению качества жизни населения. «Долгие годы Партия реформ пыталась убедить людей в том, что сокращение зарплат, пособий, а также урезание расходов в различных сферах деятельности – делается во имя благих целей, а именно сбалансированного бюджета. Но в итоге от такой политики никто не выиграл. Сегодня мы возвращаем населению Эстонии то, что у него отобрали реформисты», - сказал Стальнухин.

Политик отметил, что в рамках бюджета на 2018 года все министерства получили дополнительное финансирование для реализации своих задач. «В бюджете министерства образования предусмотрено дополнительно 48 миллионов евро на рост средней зарплаты учителей до 1380 евро в месяц. Сфера здравоохранения получит на 34 миллиона евро больше, что позволит сократить очереди к специалистам», - перечислил Стальнухин, отметив, что это лишь малая часть грядущих изменений.

Председатель финансовой комиссии добавил также, что объем инвестиций в следующем году превысит миллиард евро, что придаст дополнительный импульс экономическом росту. «Экономика – это не сухие цифры, если ВВП страны растет, то это должны ощущать все жители страны и уже в январе вступят в силу изменения, которые положительно скажутся на кошельках налогоплательщиков, - сказал Михаил Стальнухин. - 86% работающего населения страны улучшит свое материальное положение благодаря росту не облагаемого налогом минимума до 500 евро. В год выигрыш составит 768 евро. Общая сумма пособий, которые будут получать семьи с тремя и более детьми составит 6200 евро в год. Не останутся в стороне и пенсионеры – пенсии вырастут до 442 евро».