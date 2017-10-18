Реформа трудоспособности: женщину с глубокой инвалидностью лишили пенсии, а потом передумали

Реформа затронула порядка 100 000 взрослых людей с ограниченной работоспособностью, включая Лийс, которой предварительно пришлось заполнить анкету из 90 страниц, пишет rus.err.ee.

После рассмотрения документов Касса страхования от безработицы неожиданно сообщила, что женщина частично трудоспособна, но сама она назвала это решение глупостью и идиотизмом; также Лийс лишили ее прежней пенсии и заменили пособием по нетрудоспособности, поэтому Лийс пришлось ходить в Кассу для поиска работы.

Лийс - одна из трех ее пациентов, которые лишились пенсии, несмотря на свою инвалидность, но с помощью врача Лийс оспорила решение Кассы страхования по безработице.

Интерес "Очевидца" к истории Лийс подействовал волшебным образом - в считанные дни Касса пересмотрела документы Лийс и восстановила прежний статус, а в свое оправдание Касса утверждает, что в электронной истории Лийс не было достаточно данных, поэтому вся серьезность заболевания выяснилось после того, как вмешалась семейный врач.