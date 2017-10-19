В Ласнамяэ машина сбила стоявшего на остановке мужчину
19 октября 2017 г., 07:17
В среду вечером в Таллинне в Ласнамяэ выехавший на тротуар автомобиль сбил стоявшего на автобусной остановке мужчину.
Инцидент произошел в 18.25 на Лаагна-теэ. 21-летний молодой человек, управлявший Mercedes-Benz 300D, во избежание столкновения с поворачивавшим влево Ford Transit, за рулем которого находился 41-летний мужчина, вырулил вправо на тротуар.
Машина сбила ожидавшего автобуса 66-летнего мужчину, сообщили в МВД.
После наезда на пешехода Mercedes врезался в каменную стену.
Скорая доставила пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.