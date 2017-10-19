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В Ласнамяэ машина сбила стоявшего на остановке мужчину

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ФОТО: Ants Liigus

В среду вечером в Таллинне в Ласнамяэ выехавший на тротуар автомобиль сбил стоявшего на автобусной остановке мужчину.

Инцидент произошел в 18.25 на Лаагна-теэ. 21-летний молодой человек, управлявший  Mercedes-Benz 300D, во избежание столкновения с поворачивавшим влево Ford Transit, за рулем которого находился 41-летний мужчина, вырулил вправо на тротуар.

Машина сбила ожидавшего автобуса 66-летнего мужчину, сообщили в МВД.

После наезда на пешехода Mercedes врезался в каменную стену.

Скорая доставила пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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