В Ласнамяэ машина сбила стоявшего на остановке мужчину

Инцидент произошел в 18.25 на Лаагна-теэ. 21-летний молодой человек, управлявший Mercedes-Benz 300D, во избежание столкновения с поворачивавшим влево Ford Transit, за рулем которого находился 41-летний мужчина, вырулил вправо на тротуар.

Машина сбила ожидавшего автобуса 66-летнего мужчину, сообщили в МВД.

После наезда на пешехода Mercedes врезался в каменную стену.

Скорая доставила пешехода в Ида-Таллиннскую центральную больницу.