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Видео: сказочные домики бывают не только в кино, они даже продаются

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ФОТО: Скриншот с видео

Портал Kodu призывает посмотреть это видео всех любителей фильмов Диснея и сказки про Белоснежку. Думается, что и полонникам жизни и приключений хоббитов это тоже будет интересно.

Этот деревенский домик, находящийся в американском штате Вашингтон, выставлен на продажу за 775 000 долларов. Домик построен в 1970-м году, в нем четыре спальни и четыре с половиной ванных.

Видно, что в семье, построившей дом, настолько полюбили сказку про Белоснежку, что была создана настоящая копия сказочного домика, знакомого им по детской книжке и мультфильму. Посмотрите видео, и вы поймете, насколько хорошо они это сделали.

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