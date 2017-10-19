Видео: сказочные домики бывают не только в кино, они даже продаются

Этот деревенский домик, находящийся в американском штате Вашингтон, выставлен на продажу за 775 000 долларов. Домик построен в 1970-м году, в нем четыре спальни и четыре с половиной ванных.

Видно, что в семье, построившей дом, настолько полюбили сказку про Белоснежку, что была создана настоящая копия сказочного домика, знакомого им по детской книжке и мультфильму. Посмотрите видео, и вы поймете, насколько хорошо они это сделали.