Купленный в Viru Keskus лотерейный билет принес счастливчику 20 000 евро
19 октября 2017 г., 13:12
18 октября в телепередаче "Большая лото-среда" главный приз Bingo loto «дом» в размере 19 696,90 евро выиграл игрок, купивший счастливый билет в R-Kiosk торгового центра Viru Keskus в Таллинне.
Кроме того, колесо фортуны SuperSumm принесло одному игроку выигрыш в 1800 евро.
Джекпот Vikinglotto на этот раз никто не выиграл, и накопленный призовой фонд переходит в розыгрыш cледующей недели. Выигрыш призового уровня 5+1 Viking Lotto или «местный джекпот» в размере 62 738,60 евро поделили поровну двое игроков. Счастливые билеты были куплены в интернете и в почтовом отделении в Йыгева.
Поздравляем победителей!