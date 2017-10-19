Купленный в Viru Keskus лотерейный билет принес счастливчику 20 000 евро

Кроме того, колесо фортуны SuperSumm принесло одному игроку выигрыш в 1800 евро.

Джекпот Vikinglotto на этот раз никто не выиграл, и накопленный призовой фонд переходит в розыгрыш cледующей недели. Выигрыш призового уровня 5+1 Viking Lotto или «местный джекпот» в размере 62 738,60 евро поделили поровну двое игроков. Счастливые билеты были куплены в интернете и в почтовом отделении в Йыгева.

Поздравляем победителей!