Nissan останавливает производство машин в Японии

Это связано с нарушениями, выявленными при инспекции качества машин, собираемых на японских заводах. Как выяснилось, на предприятиях Nissan финальную проверку продукции перед ее выпуском на рынок проводили сотрудники, не прошедшие необходимую сертификацию.

Главный исполнительный директор Nissan Motor Co. Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов. По оценке компании, затраты на устранение нарушений составят около 25 млрд иен (225 млн долларов).

Отзыв не коснется автомобилей, экспортированных в другие страны, отмечается в сообщении.

Напомним, 2 октября Nissan анонсировал отзыв более 1,2 миллиона своих автомобилей 20 различных моделей на внутреннем рынке, выпущенных с октября 2014-го по сентябрь 2017 года. На следующий день представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провели обыски на двух заводах Nissan в префектурах Киото и Тотиги.

По данным местных СМИ, обыски были связаны с тем, что проверки автомобилей этого производителя на безопасность перед их продажей не соответствовали требованиям местного законодательства, а сотрудники Nissan не имели необходимой квалификации для проведения такой проверки. Ранее компания признала, что произвела десятки тысяч авто для родного рынка, не проверив их на соответствие всем необходимым требованиям безопасности.