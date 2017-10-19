Центристы в Таллинне пока о новых консультациях ни с кем не условились

Договоренностей о встречах с другими политическими силами, избранными в городское собрание столицы, пока нет.

«На данный момент договоренностей о проведении встреч с кем-либо еще нет. Дальнейшие решения будут приняты на следующей неделе», - сообщил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Во вторник руководство Центристской партии в Таллинне провело консультации с представителями EKRE и в среду — с руководством СДПЭ, чтобы прояснить общие позиции и проанализировать возможности для начала коалиционных переговоров.

На состоявшихся 15 октября местных выборах Центристская партия набрала в Таллинне 44,4 процента голосов и получила 40 мест в 79-местном горсобрании. В то же время это на шесть мест меньше по сравнению с прошедшими в 2013 году местными выборами.

На втором месте Партия реформ, набравшая 20,5 процента голосов и получившая в Таллинне 18 мандатов — на девять больше, чем на прошлых выборах. SDE также смогла исправить свою позицию, набрав девять мандатов — на один больше, чем на прошлых выборах. EKRE, не получившая на прошлых выборах Таллиннского горсобрания ни одного мандата, в этот раз получила шесть.

IRL получил пять мандатов — на 11 меньше, чем в прошлый раз. Кроме того, личный мандат получил Эдгар Сависаар, но его избирательный союз не прошел электоральный барьер.