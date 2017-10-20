«Страшно представить»: российское ТВ о президентских амбициях Собчак

«Кандидат не для всех»

Несмотря на то, что новость получила широкую огласку в газетах и вызвала бурное обсуждение в соцсетях, большинство российских федеральных каналов в среду вечером не стали заострять внимание на заявлении Собчак. «Россия 24», Первый канал и НТВ лишь вскользь упомянули его в своих вечерних выпусках.

«Объясняя мотивы принятого решения, Собчак заявила, что хочет привлечь тех граждан, кто в противном случае не пришел бы на избирательные участки или хотел бы проголосовать против всех. Хотя такой графы сейчас в бюллетенях нет», - пояснил ведущий Первого канала.

Однако уже в четверг днем «Россия 24» выпустила четырехминутный репортаж о биографии Ксении Собчак и о том, как менялись ее карьерные устремления. Цитируя данные опроса, проведенного ВЦИОМ, ведущая говорит, что две трети респондентов «относятся к Собчак в основном отрицательно». «В этом смысле точнее было бы назвать ее кандидатом не против, а не для всех», - продолжает телеканал.

Каналы РЕН и РБК, в свою очередь, сделали акцент на заявлении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сказавшего, что Собчак «придется с нуля набираться опыта, потому что политика абсолютно отличается и от журналистики, и от шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция».

Англоязычный телеканал RT называет Собчак «завсегдатаем модных курортов», «дочерью наставника Путина» и «тусовщицей, превратившейся в оппозиционного деятеля», также не забыв упомянуть, что она снималась для журнала Playboy. «У Собчак всегда были неоднозначные отношения с российской аудиторией», - говорится в статье на англоязычной версии сайта.

«Страшно подумать»

Телеканал российских вооруженных сил «Звезда» оказался более свободным в выражениях, чем его собратья. «Говоря о странных состояниях, в которых мы иногда оказываемся, нельзя обойти вниманием известие, что Ксения Собчак собралась на выборы президента России», - заявил ведущий.

«Шоувуман, некогда широко раздвинувшая [пауза] представления молодой российской телеаудитории о приличиях, не так давно стала сама матерью и в своем первом предвыборном ролике предстает милой и уютной домохозяйкой. Разделочные доски и фрукты на фоне - Ксения йог и вегетарианка - это только подчеркивают», - продолжил он.

«Нет пока информации о том, а задумывалась ли Ксения, а что будет, если победит. А вдруг она выиграет президентскую гонку, что тогда? Об этом страшно даже подумать», - добавил ведущий «Звезды».

Планы Собчак также прокомментировал известный телеведущий Владимир Соловьев в своем вечернем ток-шоу на телеканале «Россия 1». Он сказал, что если и до этого «уже либералы не очень любили [Собчак], говоря, не ходи на эту поляну, не смей, то теперь просто начнется такое, [что] страшно представить».

Соловьев добавил, что приглашал Собчак на свое шоу «как кандидата в президенты» (произнося эти слова, он усмехнулся), но она отказалась. «Думал дать ей возможность как кандидату в президенты - потому что надо еще пройти ряд формальных процедур - принять участие, [но она] пока не готова. Ну, наши двери всегда открыты, наша аудитория же очень интересна», - сказал Соловьев.

Сама Собчак планирует подробнее рассказать о своих планах принять участие в выборах на пресс-конференции, которая намечена на 24 октября.