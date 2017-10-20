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Умерла старейшая жительница Пярну Ольга Михайлова

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Ольга Михайлова. | ФОТО: Urmas Luik

Позавчера умерла старейшая жительница Пярну Ольга Михайлова, которая в июне этого года отметила 107-летие.

Ольга Михайлова родилась в Нарве, но позже переехала в Пярну, пишет Pärnu Postimees.

Согласно данным регистра народонаселения, на данный момент самый старый житель Пярнумаа — проживающая в Пярну 103-летняя женщина, а второй по возрасту — 102-летний мужчина. В волостях Синди и Вяндра проживают женщины в возрасте 101 года. Две 100-летние женщины живут в Пярну.

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