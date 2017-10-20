Министерство планирует резко поднять плату за мусор
20 октября 2017 г., 16:23
Министерство окружающей среды хочет значительно поднять плату за складирование бытовых отходов и ввести новый налог на сжигание мусора. Это приведет к росту цен для тех, кто не сортирует мусор, пишет ERR.
По данным ERR, министерство рассматривает вариант, согласно которому плата за складирование бытовых отходов поднимется с 30 до 60 евро за тонну.
Кроме того, сжигаемый мусор планируется начать облагать налогом в размере 30-40 евро за тонну. Сейчас сжигаемый мусор налогом не облагается.
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