Министерство планирует резко поднять плату за мусор

По данным ERR, министерство рассматривает вариант, согласно которому плата за складирование бытовых отходов поднимется с 30 до 60 евро за тонну.

Кроме того, сжигаемый мусор планируется начать облагать налогом в размере 30-40 евро за тонну. Сейчас сжигаемый мусор налогом не облагается.

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