Фото: в Лондоне загорелся зоопарк

Около 12:40 по Эстонии пожар был локализован. В борьбе с огнем, охватившим "кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка", были задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы Лондона. О пострадавших людях не сообщается. Судьбу животных выясняют, передает Newsru.

Возгорание произошло в здании магазина и кафе на территории зоопарка. The Daily Mail сообщает, что рядом с местом ЧП расположен вольер с верблюдами. В темном небе "огромное зарево", указывает издание.

Представитель зоопарка подтвердил SkyNews, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.