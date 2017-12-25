Трудовая инспекция напоминает об особых условиях труда в государственные праздники

Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Работникам, работающим в государственный праздник по причине экономической деятельности работодателя или на основании установленного графика рабочего времени, работодатель должен платить за это время двойную заработную плату, сообщает сайт трудовой инспекции.

Сокращение рабочего дня перед государственными праздниками является не правом работодателя, а обязанностью. Укороченный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Укорачивание рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу. Тем работникам, которые работают в пятницу, 22 декабря и 29 декабря, рабочий день укорачивать не нужно, но в зависимости от внутреннего распорядка учреждения работодатель может это предусмотреть.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет укорачивать рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то оставшиеся неукороченными в предшествующий праздникам рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами. Если работник не согласен работать полный рабочий день, предшествующий государственному празднику, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. В ситуации, когда смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, следует компенсировать выполненные в государственный праздник часы. Оставшиеся рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. За рабочие часы одной смены, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день, дополнительную плату платить не нужно.