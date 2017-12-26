Продается старый пограничный корабль. Цена вас удивит!
26 декабря 2017 г., 15:21
На портале Osta.ee выставлен на продажу видавший виды пограничный корабль. Однако, несмотря на солидный возраст, стоит он не меньше, чем хорошая таллиннская квартира.
Стартовая цена корабля, построенного в ГДР 51 год назад, - 165 000 евро. 10 процентов от этой суммы необходимо заплатить наличными. Длина судна - 40 метров, ширина - 6,6 метра, осадка - 3,3 метра.
Слегка покрывшийся ржавчиной корабль развивает максимальную скорость в 12 узлов и может пройти через лед толщиной в 30 см.