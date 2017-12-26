Избиение закончилось смертью: троих задержали, двое из них теперь на свободе

Как сообщила Järva Teataja прокурор Мерике Лугна, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, поскольку точная причина смерти выяснится лишь после получения результатов экспертизы. "После обнаружения трупа уже в четверг были задержаны двое мужчин, которые встречались с погибшим в день его смерти, в пятницу задержали третьего мужчину, который также находился в квартире", - уточнила она.

"После допроса в субботу отпустили двух подозреваемых, прокуратура подала ходатайство в суд об аресте третьего подозреваемого. Суд дал санкцию на арест на месяц. Расследование для выяснения обстоятельств случившегося продолжается", - отметила Лугна.

В конце прошлой недели она сообщила, что в квартире несколько человек совместно распивали спиртные напитки. Спустя какое-то время там был обнаружен труп. Полиция тогда предположила, что произошел конфликт на фоне употребления алкоголя.