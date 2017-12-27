Фанат «Реала» поджёг свой дом после разгромного поражения от «Барселоны»

Mужчина в возрасте около 70 лет заперся в своем доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига.

Женщина, которая проживала неподалеку, увидела черный дым и позвала на помощь, в результате чего мужчину удалось вынести из дома.

Мужчина, заявил, что не хотел больше видеть такой «покорности» от любимой команды. Теперь его ждет психиатрическая экспертиза.

«Реал» уступил «Барселоне» на домашнем стадионе со счетом 0:3.