Юферева не считает нужным ограничивать новогодние фейерверки

Старейшина Ласнамяэ согласилась, что громкие хлопки в новогоднюю ночь могут беспокоить людей, но поделать здесь ничего нельзя, сообщает портал Rus.err.ee.

"Да, это правда - беспокоит людей, стариков. Действительно беспокоит, но если это происходит подальше от (жилых) домов, то почему бы и нет", - сказала она, добавив, что не станет призывать жителей района поменьше пользоваться пиротехникой.

"Я знаю, что это приносит людям радость, и, по сути, происходит раз в год и не буду призывать ограничивать фейерверки", - добавила Юферева.