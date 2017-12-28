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Юферева не считает нужным ограничивать новогодние фейерверки

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Фейерверк. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева не видит причин вводить какие-либо ограничения на использование или продажу праздничной пиротехники.

Старейшина Ласнамяэ согласилась, что громкие хлопки в новогоднюю ночь могут беспокоить людей, но поделать здесь ничего нельзя, сообщает портал Rus.err.ee.

"Да, это правда - беспокоит людей, стариков. Действительно беспокоит, но если это происходит подальше от (жилых) домов, то почему бы и нет", - сказала она, добавив, что не станет призывать жителей района поменьше пользоваться пиротехникой.

"Я знаю, что это приносит людям радость, и, по сути, происходит раз в год и не буду призывать ограничивать фейерверки", - добавила Юферева.

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