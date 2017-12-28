Фейки года: кто и как нас обманывал в 2017-м

Русская служба Би-би-си вспоминает основные новостные фейки, с которыми пришлось столкнуться русскоязычной аудитории.

10. "В украинской школе прошел урок русофобии"

Видео урока появилось в интернете в январе 2017 года. По сценарию, украинский военный преподает русофобию ученикам средней школы города Краматорска (Донецкая область). Расхаживая по классу с автоматом Калашникова, он называет русских "нацией бомжей и алкоголиков" и требует у учеников деньги за некую газету "Кропивач".

Ролик наделал много шума в российских СМИ: на него отреагировали Life, "Комсомольская правда", телеканал "Звезда". В программе "Время покажет" на Первом канале ролику и его обсуждению уделили 10 минут. Ведущий заявил, что "такие вещи сложно подделать" и назвал подобную практику "паскудством".

Журналист Сергей Доренко в эфире радио "Говорит Москва" посвятил ролику 20 минут. Так об "уроках русофобии" в украинских школах узнали миллионы россиян.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, видеоролик является фальшивкой, а газета "Кропивач" - сознательной провокацией. Они были сделаны украинскими активистами из Днепра, чтобы "потроллить российские СМИ".

Активисты рассказали об этом Русской службе Би-би-си - первому СМИ, которое обратилось по контактным данным в газете, чтобы проверить факты. В качестве доказательства молодые люди предоставили черновые варианты видео и фото со съемки.

9. "Британцы массово скупают календари с Путиным"

Заметка о том, что "календарь с изображениями Владимира Путина вызвал ажиотаж в Британии" изначально появилась на сайте телеканала "Звезда".

Автор заметки Кирилл Кунецкий ссылается на материал Daily Mirror, озаглавленный гораздо более сдержанно: "Вышел календарь на 2018 год с Владимиром Путиным - в нем есть топлесс-фото, винтовки, дзюдо и даже леопард". Британское издание отметило лишь, что на момент публикации в интернет-магазине eBay было доступно "около шести" экземпляров календаря.

Следующим выступил телеканал "Царьград": "Местная пресса сообщила, что британцы буквально смели календари с Путиным с прилавков в течение нескольких дней с момента начала продаж. И теперь эти издания практически не найти на книжных полках".

Как сообщил основатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев, календарь выставил на eBay пользователь из Воронежа.

8. "Феминистки вывесили баннер на башне Кремля"

На фото, опубликованных 8 марта 2017 года, феминистки с транспарантом и дымовыми шашками якобы стоят на стенах Угловой арсенальной башни, куда посетителей и туристов обычно не пускают. Федеральная служба охраны заявила, что проникновения на охраняемые объекты не зафиксировала.

Свидетель акции корреспондент RTVi Алексей Абанин также не видел баннера на кремлевской башне. Он рассказал Би-би-си, что активистки сами распределили между журналистами точки для съемок: "Были договоренности: все присылали фотографии на единую почту, после чего с этой почты была общая рассылка всех фотографий. Каждая фотография подписана не была, было просто: "авторы такие-то".