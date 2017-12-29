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Впечатлительных просим не смотреть эти неаппетитные фото: почему в таком виде была передана собственнику съемная квартира

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ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Наниматель жил здесь всего-то два месяца, но успел замусорить квартиру так, что собственнику пришлось вызывать специальную бригаду уборщиков, чтобы привести жилье в порядок, разгневан портал Kodu, да и мы вместе с коллегами. Ужас какой!

Эта лондонская однокомнатная квартира была за два месяца найма замусорена до такой степени, что в нее было даже зайти невозможно. А ванну вообще использовали вместо унитаза, пишет Daily Mail.

Стив Карр, профессиональный уборщик, которому пришлось руководить уборкой, сказал, что, хотя он специализируется на крайних случаях, за которые другие фирмы не хотят браться, такое он увидел впервые.

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Карр, которому доводилось делать уборку даже в тюремных камерах, где заключенные мазали калом и кровью стены, признался, что весь его предыдущий опыт бледнеет по сравнению с увиденным в этой квартире.

Мужчина сказал, что комната и кухня были грязны и полны мусора, но то, что он увидел в ванной, просто неописуемо.

ФОТО: SWNS.com/Scanpix
ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Стало известно, что квартиру снимал человек с психическим заболеванием, что в некотором роде объясняет ужасающее состояние квартиры.

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