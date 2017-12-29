Житель Эстонии, избивший жену на глазах ребенка, был тут же наказан

«Прокуратура обвинила мужчина в том, что вечером в Рождество он ударил свою спутницу жизни в их общем месте проживания в Пярнумаа несколько раз кулаком в область головы и тела», - говорит прокурор Марика Салмисту. Отягчающим вину обстоятельством суд посчитал, что все это происходило в присутствии маленького ребенка. После избиения женщине удалось сбежать из дома к знакомой и вызвать помощь. Мужчина признал, что и ранее поднимал руку на свою спутницу жизни, но побои были впервые зафиксированы полицией. Во время переговоров о договорном производстве нарушитель раскаялся о содеяном.

Пресс-секретарь суда Яаника Луст отметила, что суд при первой же возможности рассматривает связанные с семейным насилием дела, особенно, если в деле замешаны несовершеннолетние дети. «Чтобы дело быстрее попало в суд, большую работу проделывают прокуратура и полиция. В данном случае дело в рамках ускоренного производства попало в суд через два дня после совершения преступления».

Суд также назначил мужчине выплатить штраф и траты на защиту в размере 424,50 евро.