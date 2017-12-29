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Taxify и Uber предупреждают: в новогоднюю ночь могут резко подорожать поездки на такси

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ФОТО: Liis Treismann

Как Taxify, так и Uber прогнозируют, что в новогоднюю ночь клиентам следует быть готовыми к более высокой стоимости поездки, чем обычно.

Представитель Uber в Эстонии сказал Postimees, что очевидно цены из-за спроса вырастут с полуночи до 3 часов утра. «Точные цены сложно сейчас сказать, поскольку все зависит от того, сколько человек и в какое время поедут. Важно отметить, что цены вырастут только в том случае, если будет большой спрос», - сообщает предприятие.

«Поднимать базовую цену нет в планах, но мы используем динамичный алгоритм ценообразования в соответствии со спросом. Сейчас нельзя точно спрогнозировать, как спрос изменится и какой коэффициент будет», - сказала представитель Taxify Марилин Ноорем.

На данный момент цены за такси, заказанные через приложения, в Таллинне варьируются от 45 до 72 центов за километр и к этому добавляется 13-24 цента за каждую минуту поездки.

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