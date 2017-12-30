Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сказочная жизнь: квартира с окнами на улицу Длинной ноги

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: KV.EE

В объявлении на портале KV.EE рассказывается, что дом построен в 1930 году и что в нем 5 этажей! Давайте, прогуливаясь по Старому городу, обратим внимание на этот дом. Адрес-то известен: Пикк Ялг, 3.

Квартира, выставленная на продажу, состоит из прихожей, кухни, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Общая площадь - 83,6 квадратных метра.

Дом и квартира полностью реновированы. Окна прихожей и одной из комнат выходят на улицу, остальные - во двор. В гостиной - камин. Дизайн интерьера выполнен с помощью профессионального дизайнера.

ФОТО: KV.EE

Главной отличительной особенностью интерьера являются фрагменты красных кирпичных стен, очищенных и законсервированных.

ФОТО: KV.EE

С красным кирпичом отлично гармонируют натуральный паркет и мебель в классическом стиле.

ФОТО: KV.EE

Кухню отделяет от гостиной перегородка с большим двустворчатым окном с частыми переплетами.

Больше фотографий смотрите на странице KV.EE.

Наверх