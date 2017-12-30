Сказочная жизнь: квартира с окнами на улицу Длинной ноги

В объявлении на портале KV.EE рассказывается, что дом построен в 1930 году и что в нем 5 этажей! Давайте, прогуливаясь по Старому городу, обратим внимание на этот дом. Адрес-то известен: Пикк Ялг, 3.
30 декабря 2017 г., 16:17
Квартира, выставленная на продажу, состоит из прихожей, кухни, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Общая площадь - 83,6 квадратных метра.
Дом и квартира полностью реновированы. Окна прихожей и одной из комнат выходят на улицу, остальные - во двор. В гостиной - камин. Дизайн интерьера выполнен с помощью профессионального дизайнера.
Главной отличительной особенностью интерьера являются фрагменты красных кирпичных стен, очищенных и законсервированных.
С красным кирпичом отлично гармонируют натуральный паркет и мебель в классическом стиле.
Кухню отделяет от гостиной перегородка с большим двустворчатым окном с частыми переплетами.
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