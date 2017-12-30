Сказочная жизнь: квартира с окнами на улицу Длинной ноги

Квартира, выставленная на продажу, состоит из прихожей, кухни, гостиной, двух спален и ванной комнаты. Общая площадь - 83,6 квадратных метра.

Дом и квартира полностью реновированы. Окна прихожей и одной из комнат выходят на улицу, остальные - во двор. В гостиной - камин. Дизайн интерьера выполнен с помощью профессионального дизайнера.

ФОТО: KV.EE

Главной отличительной особенностью интерьера являются фрагменты красных кирпичных стен, очищенных и законсервированных.

ФОТО: KV.EE

С красным кирпичом отлично гармонируют натуральный паркет и мебель в классическом стиле.

ФОТО: KV.EE

Кухню отделяет от гостиной перегородка с большим двустворчатым окном с частыми переплетами.

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