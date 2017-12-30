Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: неизвестный врезался в припаркованную машину и скрылся с места происшествия

Полиция ищет очевидцев!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло 29-30 декабря на улице Яама в Тарту.

Неизвестный в промежуток времени между шести вечера 29 декабря и девяти утра 30 декабря врезался в припаркованный возле дома Яама, 197 в Тарту синий автомобиль Mitsubishi i-Miev. Повреждена задняя часть машины. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, пишет Tartu Postimees.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или располагает другой полезной информацией, которая может помочь выяснить обстоятельства произошедшего, просят связаться с полицией по телефонам 730 8814, 612 3000 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.

Наверх