Фото: неизвестный врезался в припаркованную машину и скрылся с места происшествия
Полиция ищет очевидцев!
30 декабря 2017 г., 14:18
Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло 29-30 декабря на улице Яама в Тарту.
Неизвестный в промежуток времени между шести вечера 29 декабря и девяти утра 30 декабря врезался в припаркованный возле дома Яама, 197 в Тарту синий автомобиль Mitsubishi i-Miev. Повреждена задняя часть машины. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, пишет Tartu Postimees.
Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или располагает другой полезной информацией, которая может помочь выяснить обстоятельства произошедшего, просят связаться с полицией по телефонам 730 8814, 612 3000 или электронной почте louna.ate@list.politsei.ee.