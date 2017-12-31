Президент Эстонии приедет в Москву после ратификации Россией пограндоговоров

В интервью «Интерфаксу», опубликованном 31 декабря, он привел слова главы государства в недавнем интервью газете Eesti Päevaleht, где она сказала: «Российские журналисты спрашивали меня, в каком случае я поехала бы с визитом в Россию. Я ответила, что если пограничный договор между Эстонией и Россией будет ратифицирован, то я обязательно поеду, чтобы выразить благодарность за это».

Миксер напомнил, что при подписании в 2014 году пограничных договоров с главой МИД России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о том, что они будут ратифицированы в парламентах в ходе параллельного рассмотрения. В парламенте Эстонии они прошли первое чтение, «но Госдума России в этом вопросе вперед не продвинулась».

«Разумеется, мы жили 26 лет без договора и проживем и дальше, но с точки зрения норм международного права и добрососедских отношений было бы целесообразно этот договор, конечно же, ратифицировать», - отметил министр.

Он выразил уверенность, что вступление пограничных договоров в силу и следующая за этим демаркация государственной границы «также в интересах России, поэтому жду от Госдумы шагов в этом направлении. Надеюсь, что независимо от конъюнктуры наши российские коллеги проявят политическую зрелость и дальновидность в обоюдных интересах».

Миксер сказал также, что «по-прежнему в силе приглашение министру иностранных дел Лаврову для обмена ратификационными грамотами».