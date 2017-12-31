В 2017 году в Эстонию приехали около сотни беженцев

В течение этого года в Эстонию были доставлены для размещения 19 беженцев по квоте ЕС из Турции, четверо человек из лагерей беженцев в Италии и 75 — из Греции. Таким образом, в Эстонию в этом году были доставлены 98 беженцев по квоте, 88 из них граждане Сирии, шестеро граждан Ирака и четверо — Эритреи.

Как сказал ранее сообщил министр внутренних дел Андрес Анвельт, на основании программы ЕС от 2015 года больше в Эстонию беженцев не будут ни рассылать, ни расселять. По его словам, Эстония для себя считает программу ЕС по мигрантам выполненной.

Исключение составят только те беженцы, документы которых уже рассматриваются и процедуры в отношении них должны быть доведены до конца.

Министр сообщил, что речь идет о личных делах в общей сложности 50 человек — шестерых беженцах, находящихся сейчас в Италии и 44 — в Турции. «Когда и сколько из них на самом деле приедут в Эстонию, выяснится только после того, как они выйдут из самолета в Таллиннском аэропорту», - пояснил Анвельт.

27 сентября этого года еврокомиссия предложила начиная с октября 2019 года принять в рамках миграционной программы 50 000 беженцев.

На прошлой неделе правительство одобрило позиции Эстонии по новой миграционной программе ЕС, в рамках программы Эстония планирует принять 80 человек, но включить их в согласованную в 2015 году квоту — 550 человек.

Правительство одобрило позиции Эстонии по новой миграционной программе ЕС и поддержало предложение МВД, согласно которому Эстония в 2018 и 2019 году примет у Турции по 40 человек, то есть в общей сложности 80 человек, сообщил ранее пресс-секретарь правительства.

«Мы видим, что 40 человек в год — это то количество людей, которых мы реально сможем адаптировать к условиям Эстонии», - добавил Анвельт.

Эстония два года назад согласовала свои возможности по приему беженцев, они не увеличатся. Таким образом, 80 человек, которым Эстония предоставит убежище в 2018 и 2019 году, войдут в согласованную в 2015 году квоту в 550 человек.

27 сентября этого года еврокомиссия предложила начиная с октября 2019 года принять в рамках миграционной программы 50 000 беженцев.

На данный момент Эстония приняла в рамках миграционной программы ЕС 175 человек, в том числе 141 принят у Греции, 30 приняты у Турции, а четыре человека у Италии. Около половины принятых в рамках программы беженцев находятся вне Эстонии.