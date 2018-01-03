Фото: улетный дизайн квартиры в сталинском доме в центре Таллинна

Квартира реновирована два года назад с использованием, без сомнения, дорогих материалов и современных технологий, рассказывается в объявлении.

ФОТО: KV.EE

Площадь четырехкомнатной квартиры - 103 квадратных метра. Интерьер здесь весьма своеобразный. Трудно сформулировать, в каком стиле он выдержан, но то, что подобные покои встречаются крайне редко, не подлежит сомнению.

ФОТО: KV.EE

Впечатляет, например, кухня, мебель в которой не имеет углов. Паркет с инкрустацией, настенная и потолочная росписи и многое другое в том же духе создают поистине невероятную атмосферу.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

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