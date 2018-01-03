Фото: улетный дизайн квартиры в сталинском доме в центре Таллинна

Тартуское шоссе столицы. Группа серых многоквартирных домов сталинского времени неподалеку от "Стокманна". В одном из этих строгих зданий находится квартира, интерьер которой трудно описать словами.
3 января 2018 г., 18:18
Квартира реновирована два года назад с использованием, без сомнения, дорогих материалов и современных технологий, рассказывается в объявлении.
Площадь четырехкомнатной квартиры - 103 квадратных метра. Интерьер здесь весьма своеобразный. Трудно сформулировать, в каком стиле он выдержан, но то, что подобные покои встречаются крайне редко, не подлежит сомнению.
Впечатляет, например, кухня, мебель в которой не имеет углов. Паркет с инкрустацией, настенная и потолочная росписи и многое другое в том же духе создают поистине невероятную атмосферу.
Больше информации о квартире и еще больше фотографий находится ЗДЕСЬ.