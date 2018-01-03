Корб: Центристская партия на выборах снова пообещает гражданство всем серопаспортникам

Об этом Корб заявил в среду, 3 января, в первом выпуске дискуссионной передачи "Кто кого?" на телеканале ETV+, отвечая на вопрос реформиста Тоомаса Викса о том, что сделала Центристская партия для русскоязычных избирателей, когда она возглавила правительство после долгих лет в оппозиции.

"Центристская партия как придерживалась, так и придерживается мнения о том, что всем владельцам серого паспорта нужно дать гражданство и сделать это в ходе "нулевого варианта". Центристская партия от своих программных установок не отказывается", - ответил Корб, уточнив, что реализация этого обещания не представляется возможной в нынешнем составе коалиции, но отметив, что в следующем правительстве, с новыми партнерами, им это удастся реализовать.

"Вы же прекрасно знаете, что таких партнеров в правительстве у вас никогда не будет", - сказал после этого Викс.