Эксперт: в декабре на столичном рынке недвижимости царили разгул и тарарам

По словам исполнительного директора фирмы 1Partner Мартина Вахтера, в декабре на квартирном рынке столицы царили разгул и тарарам. "Заключались корпоративные сделки по продаже целых девелоперских объектов, да и обычные люди стремились приобрести новое жилье до конца года", - сказал Вахтер и добавил к эмоциональному высказыванию сухие цифры: в декабре в Таллинне было продано на 39% больше квартир, чем в ноябре, а цена квадратного метра выросла на 12% и составила 1960 евро.

“Средняя цена поднялась из-за большого числа сделок с новыми и дорогими квартирами. Подросли и цены на старые квартиры. Например, Мустамяэ подорожал в среднем на 6%. Особенно увеличился спрос на старые квартиры в плохом состоянии, поэтому и поднялись цены: мелкие предприниматели ищут дешевые квартиры без ремонта, чтобы перепродать их после реновации", - комментирует ситуацию на рынке Вахтер.

“В 2018 году количество сделок с квартирами будет продолжать увеличиваться, так как на рынке должны появиться тысячи новых квартир", - добавил он.

В 2017 году в Таллинне заключено 15 504 сделки с недвижимостью, что на 11% больше, чем годом раньше. Общая стоимость проданной в Таллинне недвижимости составила 1,675 миллиардов евро, что на 18% больше, чем в 2016 году. Самая дорогая квартира была продана за 1,55 млн евро.