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Галеря: человеком года по версии Postimees стал биолог-эколог Аско Лыхмус

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Человеком года по версии Postimees назван биолог-эколог Аско Лыхмус, вместе с титулом ему была вручена стеклянная скульптура художника Иво Лилля.

Академическая и общественная деятельность Лыхмуса годами была сосредоточена на защите экологического здоровья природы.

Лыхмус отметил, что говоря о природе, мы имеем в виду и общество. «Влияние человека на природу так велико. Если когда-то человек был отделен от природы, то сегодня каждый лес - это чье-то решение. Кто-то решает, оставить ли его, эксплуатировать ли или вырубить»,- сказал Лыхмус.

Титул Человека года по версии Postimees присвоен в 21-й раз. В прошлом году титула был удостоен руководитель Национального музея Эстонии Тынис Лукас, годом раньше - продюсер кинофильмов «Мандарины» и «Фехтовальщик» Иво Фельт.

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