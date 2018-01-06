Опасный поджигатель может досрочно выйти из тюрьмы

В октябре 2017 года в отношении Баратова вступил в законную силу приговор суда. Он был признан виновным в поджоге и приговорен 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

После отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — в Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.