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Опасный поджигатель может досрочно выйти из тюрьмы

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Тюрьма. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Во второй половине января Харьюский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Ильхамжана Баратова, который в сентябре 2017 года совершил поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку, передает rus.err.

В октябре 2017 года в отношении Баратова вступил в законную силу приговор суда. Он был признан виновным в поджоге и приговорен 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

После отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — в Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.

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