Под Ригой мужчина с температурой тела 29 градусов лежал в мокрой одежде на улице

Под Ригой мужчина с температурой тела 29 градусов лежал в мокрой одежде на улице5
7 января 2018 г., 12:40
В субботу медики доставили в больницу мужчину с очень сильных переохлаждением, сообщает агентство ЛЕТА.
Так, под Ригой прохожие заметили 65-летнего мужчину, который лежал на улице в мокрой одежде и не реагировал на окружающих, сообщает портал Rus.TVNET.
Вызванные на место происшествия медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали у него сильное переохлаждение - температура тела мужчины понизилась до 29 градусов. Его доставили в больницу.