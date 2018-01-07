Под Ригой мужчина с температурой тела 29 градусов лежал в мокрой одежде на улице

Так, под Ригой прохожие заметили 65-летнего мужчину, который лежал на улице в мокрой одежде и не реагировал на окружающих, сообщает портал Rus.TVNET.

Вызванные на место происшествия медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали у него сильное переохлаждение - температура тела мужчины понизилась до 29 градусов. Его доставили в больницу.