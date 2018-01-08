Неизвестный с ножом ограбил заправку: полиции требуется наша помощь!2
8 января 2018 г., 13:35
Вчера, 7 января, около 00.25 молодой человек высокого роста зашел на заправку, расположенную по адресу Яама, 82 в Тарту, и, угрожая ножом, взял из кассы около 100 евро.
В результате инцидента никто не пострадал, передает Лыунаская префектура.
В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает детали преступления, в том числе личность преступника.
Если у кого-то есть информация, которая помогла бы вывести на след преступника или установить его личность, полиция просить звонить по телефону 5306 9230 или писать на электронную почту louna.vihje@politsei.ee.