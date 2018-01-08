Неизвестный с ножом ограбил заправку: полиции требуется наша помощь!

В результате инцидента никто не пострадал, передает Лыунаская префектура.

В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает детали преступления, в том числе личность преступника.

Если у кого-то есть информация, которая помогла бы вывести на след преступника или установить его личность, полиция просить звонить по телефону 5306 9230 или писать на электронную почту louna.vihje@politsei.ee.