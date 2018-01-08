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Неизвестный с ножом ограбил заправку: полиции требуется наша помощь!

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В Тарту неизвестный ограбил заправку. | ФОТО: Lõuna prefektuur

Вчера, 7 января, около 00.25 молодой человек высокого роста зашел на заправку, расположенную по адресу Яама, 82 в Тарту, и, угрожая ножом, взял из кассы около 100 евро.

В Тарту неизвестный ограбил заправку. | ФОТО: Lõuna prefektuur

В результате инцидента никто не пострадал, передает Лыунаская префектура.

В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает детали преступления, в том числе личность преступника.

Если у кого-то есть информация, которая помогла бы вывести на след преступника или установить его личность, полиция просить звонить по телефону 5306 9230 или писать на электронную почту louna.vihje@politsei.ee.

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