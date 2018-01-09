Снежный сад: из чего складывается зимняя декоративность вашего участка

Кажется, наша погода начинает слегка напоминать зимнюю. А зимой, когда природа погружается в сон, кажется, что вся жизнь ушла вместе с летом. Но если внимательно оглядеться, станет заметно, что зимний ландшафт наполнен множеством выразительных деталей. Более того, красоту некоторых элементов можно увидеть только зимой, пишет Houzz.
Поняв, что украшает сад в холодное время года, можно использовать эти элементы уже сейчас, для других нужно будет дождаться весны, а результаты - увидеть на следующий год.
Графика веток
На фоне выпавшего и не успевшего растаять снега и сдержанных оттенков пожухших трав особенно эффектно выделяется графичный рисунок ветвей, становятся видны их причудливые переплетения, контраст массивных стволов и тонких побегов. На первый план выступает разница в изгибе ветвей, особенностях роста различных видов деревьев и кустарников. А значит, особое значение приобретет форма растения и кроны.
Именно зимой старания по обрезке, которые вы предпринимали осенью или весной, становятся явно видны. Летом стрижка придает растению скульптурность, формирует непрозрачную живую изгородь, правильная обрезка делает цветение особенно декоративным и увеличивает урожай плодовых растений. Но именно в зимние месяцы, когда крона обнажается, становится виден сформированный декоративный рисунок ветвей.
Зимой особенно проявляется выразительность деревьев и кустарников с необычными кронами: плакучие формы или ниспадающие и даже извивающиеся побеги выделяются на фоне снега.
Необычные спирально-закрученные ветви имеют, например, лещина Конторта (Corylus avellana f. contorta), ива Матсудана Тортуоза (Salix matsudana f. Tortuosa), робиния псевдоакация Тортуоза (Robinia pseudoacacia L. f.Tortuosa).
Цветная кора
В холодное время, когда нет насыщенной зелени листьев и яркости цветов, окраску массивам растений придает кора. Многие деревья и кустарники обладают красивой корой, и их использование в озеленении сделает участок нарядным и красочным в зимние месяцы.
Более того, для этих целей совершенно не нужно высаживать экзотических неженок (их все равно придется закрывать на зиму) — есть много вполне зимостойких и неприхотливых растений с яркими побегами. Самые известные среди них — пожалуй, различные виды и сорта дерена (Cornus) с цветом побегов от ярко-красного до пурпурного.
Особенно-насыщенной окраской обладает кора следующих сортов.
Ярко-красная — дерен белый «сибирика» (Cornus alba var.sibirica).
Оранжево-красная — дерен красный (Cornus sanguinea L.), сорта «Midwinter Fire» и «Winter Beauty».
Темно-красная и пурпурная — дерен белый Кессельринга (Cornus alba var.Kesselringii), дерен белый, сорт «Spaethii» (Cornus alba f. Spaethii), дерен красный, темно-красная форма (Cornus sanguinea f.atro-sanguinea), старые побеги дерена красного (Cornussanguinea L.), «Variegata».
Зеленая — дерен красный (Cornus sanguinea f.viridissima), молодые побеги дерена красного (Cornussanguinea L.), «Variegata».
Далее следуют ягоды, хвойные деревья и злаки. Читайте и смотрите ЗДЕСЬ.