Снежный сад: из чего складывается зимняя декоративность вашего участка

Поняв, что украшает сад в холодное время года, можно использовать эти элементы уже сейчас, для других нужно будет дождаться весны, а результаты - увидеть на следующий год.

Графика веток

На фоне выпавшего и не успевшего растаять снега и сдержанных оттенков пожухших трав особенно эффектно выделяется графичный рисунок ветвей, становятся видны их причудливые переплетения, контраст массивных стволов и тонких побегов. На первый план выступает разница в изгибе ветвей, особенностях роста различных видов деревьев и кустарников. А значит, особое значение приобретет форма растения и кроны.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Именно зимой старания по обрезке, которые вы предпринимали осенью или весной, становятся явно видны. Летом стрижка придает растению скульптурность, формирует непрозрачную живую изгородь, правильная обрезка делает цветение особенно декоративным и увеличивает урожай плодовых растений. Но именно в зимние месяцы, когда крона обнажается, становится виден сформированный декоративный рисунок ветвей.

Зимой особенно проявляется выразительность деревьев и кустарников с необычными кронами: плакучие формы или ниспадающие и даже извивающиеся побеги выделяются на фоне снега.

Необычные спирально-закрученные ветви имеют, например, лещина Конторта (Corylus avellana f. contorta), ива Матсудана Тортуоза (Salix matsudana f. Tortuosa), робиния псевдоакация Тортуоза (Robinia pseudoacacia L. f.Tortuosa).

Цветная кора

В холодное время, когда нет насыщенной зелени листьев и яркости цветов, окраску массивам растений придает кора. Многие деревья и кустарники обладают красивой корой, и их использование в озеленении сделает участок нарядным и красочным в зимние месяцы.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Более того, для этих целей совершенно не нужно высаживать экзотических неженок (их все равно придется закрывать на зиму) — есть много вполне зимостойких и неприхотливых растений с яркими побегами. Самые известные среди них — пожалуй, различные виды и сорта дерена (Cornus) с цветом побегов от ярко-красного до пурпурного.

Особенно-насыщенной окраской обладает кора следующих сортов.

Ярко-красная — дерен белый «сибирика» (Cornus alba var.sibirica).

Оранжево-красная — дерен красный (Cornus sanguinea L.), сорта «Midwinter Fire» и «Winter Beauty».

Темно-красная и пурпурная — дерен белый Кессельринга (Cornus alba var.Kesselringii), дерен белый, сорт «Spaethii» (Cornus alba f. Spaethii), дерен красный, темно-красная форма (Cornus sanguinea f.atro-sanguinea), старые побеги дерена красного (Cornussanguinea L.), «Variegata».

Зеленая — дерен красный (Cornus sanguinea f.viridissima), молодые побеги дерена красного (Cornussanguinea L.), «Variegata».

Далее следуют ягоды, хвойные деревья и злаки. Читайте и смотрите ЗДЕСЬ.