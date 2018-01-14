Ошибку Google с Путиным-победителем исправили

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал он.

По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. На данный момент и в Google, и Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.

Ранее сообщалось, что Google при запросе «Президентские выборы 2018 победитель» выдавал ответ «Владимир Путин».