Ошибку Google с Путиным-победителем исправили

Ошибку Google с Путиным-победителем исправили1
14 января 2018 г., 20:41
Ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в России, пояснил РБК исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский.
«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал он.
По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. На данный момент и в Google, и Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.
Ранее сообщалось, что Google при запросе «Президентские выборы 2018 победитель» выдавал ответ «Владимир Путин».