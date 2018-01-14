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Ошибку Google с Путиным-победителем исправили

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Владимир Путин. | ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в России, пояснил РБК исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал он.

По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. На данный момент и в Google, и Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.

Ранее сообщалось, что Google при запросе «Президентские выборы 2018 победитель» выдавал ответ «Владимир Путин».

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