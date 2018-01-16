Яна Тоом: наша Конституция позволяет серопаспортникам голосовать на евровыборах

Поблагодарив тех, кто защищает права неграждан Эстонии и Латвии (напомним: скорейшее рассмотрение петиции о праве голоса для неграждан поддержали 299 человек), Яна Тоом привлекла внимание европарламентариев к тому, что некоторые ее коллеги распространяют дезинформацию.

Речь идет о письме эстонского евродепутата, который возражает против призыва дать негражданам, постоянно проживающим в странах-членах ЕС, право голосовать на местных и европарламентских выборах. Этот призыв проекта резолюции касается Латвии и, в части выборов в Европарламент, Эстонии. В разосланном европарламентариям письме депутат пишет о том, что «в Латвии и Эстонии право голосовать – неотъемлемая часть гражданства, как записано в наших Конституциях» и «граждане Латвии и Эстонии перестанут доверять институциям ЕС, если те вмешаются в наши внутренние дела».

Выступая на сессии, Яна Тоом объяснила коллегам, что это откровенная дезинформация: «Конституция Эстонии была принята за 12 лет до того, как мы вошли в Европейский союз. В Конституции нет ни единого слова о европарламентских выборах». Функционирование Европейского союза регулируют правовые акты ЕС, а не конституции стран-членов.

Статья 56 из главы III («Народ») Конституции Эстонии гласит: «Верховную государственную власть осуществляет народ через граждан, обладающих правом голоса: (1) путем выборов в парламент (Рийгикогу); (2) путем референдума (всенародного голосования)». Ни о местных выборах, ни о выборах в Европарламент речи не идет. Менять Конституцию для того, чтобы дать серопаспортникам Эстонии право голоса на европейских выборах, не надо.