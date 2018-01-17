Европарламент будет говорить о российской пропаганде

Начинающееся сегодня обсуждение значится как: «Россия – влияние пропаганды на страны ЕС», и в нем принимает участие самый высокопоставленный представитель объединения Федерика Могерини. Дебаты инициировала самая крупная фракция Европейского парламента – Европейская народная партия (ЕРР).

«Ситуация с безопасностью в Европе и все более непостоянный и основанный на правилах международный порядок, который установили либеральные демократы, бросают беспрецедентные вызовы», - объясняет ЕРР в своем недельном плане.

«Угрозы носят не только военный характер, среди них есть и темы мягкой безопасности, как кибер-терроризм и инфовойна, в состав которой входит дезинформация, влияющая на процессы выборов в Европе и за ее пределами, а также наносящая ущерб имиджу ЕС, - говорится в обосновании. – Появляется все больше признаков того, что, по крайней мере, часть дезинформации исходит из России».

Особое значение предстоящему мероприятию придает то, что среди выступающих на дебатах указаны евродепутат от Латвии Сандра Калнейте и ее испанский коллега Эстебан Гонзалез Понс. Если страны Балтии уже несколько лет звонят во все колокола по поводу российской пропаганды, то испанцы активизировались внезапно – сразу после осеннего референдума в Каталонии, во время которых поддержку сепаратистам оказывали и со связанных с правительством России сайтов и с аккуантов так называемых троллей.