Фото: кредиторы оставили должнику сообщение на стене, но их ждало разочарование

Но, увы, послание так и не дошло до адресата. Один из жильцов дома Пауль Каэванд рассказал Pärnu Postimees, что Яак уже давно не живет в этом доме. И вообще его нет в Эстонии. А квартира нашла нового владельца. «Эти деньги им теперь не от кого требовать», - заключил Каэванд.