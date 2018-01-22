Фото: кредиторы оставили должнику сообщение на стене, но их ждало разочарование
22 января 2018 г., 16:34
В Пярну уставшие от ожидания кредиторы оставили на стене дома по улице Кильги послание своему должнику: «Яак, где деньги?» К надписи были добавлены красноречивые символы, недвусмысленно дающие понять все, что они думают о Яаке.
Но, увы, послание так и не дошло до адресата. Один из жильцов дома Пауль Каэванд рассказал Pärnu Postimees, что Яак уже давно не живет в этом доме. И вообще его нет в Эстонии. А квартира нашла нового владельца. «Эти деньги им теперь не от кого требовать», - заключил Каэванд.
Квартирное товарищество подало заявление в полицию. Жильцов не только возмутила надпись с пропущенной запятой, но и изображение свастики.