понедельник, 22 января 2018 г.
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  • Фото: кредиторы оставили должнику сообщение на стене, но их ждало разочарование

Фото: кредиторы оставили должнику сообщение на стене, но их ждало разочарование

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"Яак, где деньги?", - гласит надпись.

ФОТО: Paul Kaevand

В Пярну уставшие от ожидания кредиторы оставили на стене дома по улице Кильги послание своему должнику: «Яак, где деньги?» К надписи были добавлены красноречивые символы, недвусмысленно дающие понять все, что они думают о Яаке.

Но, увы, послание так и не дошло до адресата. Один из жильцов дома Пауль Каэванд рассказал Pärnu Postimees, что Яак уже давно не живет в этом доме. И вообще его нет в Эстонии. А квартира нашла нового владельца. «Эти деньги им теперь не от кого требовать», - заключил Каэванд.

Квартирное товарищество подало заявление в полицию. Жильцов не только возмутила надпись с пропущенной запятой, но и изображение свастики.

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