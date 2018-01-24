Школьный автобус с детьми оказался в снежном плену

Находящаяся в автобусе Маре рассказала, что сначала они позвонили в волость Виру-Нигула, но там сказали, что эта дорога не принадлежит волости, и они этим заниматься не будут. Теперь попавшие в беду надеются на помощь Департамента шоссейных дорог. По словам Маре, скоро должен подойти другой школьный автобус.