Школьный автобус с детьми оказался в снежном плену
24 января 2018 г., 16:22
В волости Виру-Нигула в Каликюла школьный автобус застрял в снегу. В автобусе восемь детей и двое взрослых, сообщает Virumaa Teataja.
Находящаяся в автобусе Маре рассказала, что сначала они позвонили в волость Виру-Нигула, но там сказали, что эта дорога не принадлежит волости, и они этим заниматься не будут. Теперь попавшие в беду надеются на помощь Департамента шоссейных дорог. По словам Маре, скоро должен подойти другой школьный автобус.
Как стало известно позже, на место происшествия прибыл трактор, который помог выбраться попавшим в беду, и автобус смог продолжить движение.