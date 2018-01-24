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  • Школьный автобус с детьми оказался в снежном плену

Школьный автобус с детьми оказался в снежном плену

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В волости Виру-Нигула в Каликюла школьный автобус застрял в снегу. В автобусе восемь детей и двое взрослых, сообщает Virumaa Teataja.

Находящаяся в автобусе Маре рассказала, что сначала они позвонили в волость Виру-Нигула, но там сказали, что эта дорога не принадлежит волости, и они этим заниматься не будут. Теперь попавшие в беду надеются на помощь Департамента шоссейных дорог. По словам Маре, скоро должен подойти другой школьный автобус.

Как стало известно позже, на место происшествия прибыл трактор, который помог выбраться попавшим в беду, и автобус смог продолжить движение.

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